Scamacca, italia adieu

Scamacca promesso sposo del Paris Saint Germain. Quasi fatta ma non ancora chiusa: questo ci arriva da da Sassuolo e dall'entourage dell'attaccante che un anno fa ha mollato il vecchio agente Paloni per affidarsi ad Alessandro Lucci. Volubile il tipo: in 4 anni ha cambiato 4 procuratori. Aveva iniziato con Paolillo salvo poi legarsi al povero Mino Raiola. Nel gennaio 2021 la Juve cerco' in tutti i modi di soffiarlo alla concorrenza ( Paloni aveva un accordo con il ds Paratici) ma i neroverdi tennero duro. I bianconeri chiedevano di averlo in prestito senza obbligo, il Sassuolo rispose picche. In primavera tutti lo davano vicinissimo all'Inter (non il sottoscritto: trattativa sì, accordo no) ma non e' stato cosi. Marotta e Carnevali saranno anche amici per la pelle ma non possono svendere i rispettivi gioielli. L'amminstratore delegato emiliano fu perentorio con il collega interista: si parte da una valutazione minima di 40 milioni. Da allora Beppe virò su altri nomi ( Lukaku in primis). Stessa solfa per i cugini. Il Milan qualche tentativo lo ha fatto ma non appena ha conosciuto l'entità dell'investimento si è chiamato subito fuori. L'unico club italiano che avrebbe potuto prendere Scamacca alle condizioni dettate da Carnevali era il Napoli ma solo con i 100 milioni di Oshimen. Al momento il nigeriano e' ancora azzurro ( piace a United Arsenal e Newcastle) e quindi De Laurentiis non puo' bloccare la punta della nazionale. Chi ha fatto sul serio nelle ultime settimane è stato l'Arsenal ( dopo il no dello juventino Morata: l'Atletico Madrid, proprietario del cartellino, lo stava girando ai gunners) ma stando a quanto appreso i transalpini sembrano aver innestato le marce alte. Ci arrivano conferme sull'entità dell'offerta del Psg. 40 milioni di euro ( pagabili anche in 2 rate) piu' 10 milioni di bonus ( alcuni difficili da ottenere). Carnevali, furbo di 3 cotte, annusando l'asta ha chiesto un leggero ritocco sul fisso ( 45). cosi' come va limato l'accordo con Lucci che punta a migliorare la prima offerta del Ds Campos: 3,5 piu' bonus per cinque anni. A fargli posto sotto la Tour Effeil un certo Maurito Icardi, ex uomo mercato. Oggi non lo vuole piu' nessuno. Il rapporto stipendio ( 10 milioni netti) rendimento ( stagione deludente) non sollecita copiosi appetiti.