Scomparso da Fossacesia

Elicottero e squadre di soccorso in azione per cercare Vittorioso Di Florio, 51enne di Villascorciosa di Fossacesia, affetto da depressione, che si è allontanato da casa attorno alle 10 di oggi. Alto 1.65, capelli radi castani, corporatura esile, questa la descrizione fornita dai Carabinieri della Compagnia di Ortona, al momento della scomparsa era a torso nudo, indossava solo pantaloncini neri e scarpe ginniche. Non aveva con sé il cellulare. Sono in corso le ricerche delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e dei volontari, sia attorno all'abitazione che in un'area boschiva non lontana. I famigliari hanno lanciano un'appello affinché chiunque abbia notizia si rivolga alle forze dell'ordine.