Sulmona: riapre la chiesa della Badia Morronese

Riaperta per l’inaugurazione del cammino grande di Celestino la chiesa settecentesca di Santo Spirito nella Badia Morronese a Sulmona. Questa mattina la presentazione delle nuove tappe del percorso, da L'Aquila al capoluogo peligno e da Serramonacesca a Ortona: in totale 225 chilometri dal cuore dell'Abruzzo alla costa. Saranno toccati luoghi straordinari dell'Abruzzo: dalla basilica di Collemaggio, passando per gli eremi e i santuari della Montagna Madre fino al mare.