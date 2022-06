Tempo nuvoloso in Abruzzo

Durante la giornata odierna il campo di alta pressione subirà un leggero indebolimento sulla zona adriatica che farà persistere ancora per qualche giorno tempo leggermente instabile. Infatti in Abruzzo continuiamo ad avere nubi sparse, stavolta già dal mattino nelle aree interne, specialmente sulle zone montane. A queste saranno ancora associate piogge sparse che localmente potranno assumere carattere di rovescio. Le precipitazioni perdureranno fino al pomeriggio con una breve tregua durante le ore centrali. In serata poi i fenomeni si esauriranno. Le temperature si manterranno tutto sommato stabili lungo la fascia adriatica, dove avremo le minime intorno ai 20 gradi e le massime con punte di 32/33 gradi, mentre nell’entroterra avremo le minime in lieve rialzo, mentre le massime registreranno leggeri cali. I venti si manterranno perlopiù deboli, con locali e temporanei rinforzi fino a moderati durante le ore centrali della giornata. Durante la giornata cambieranno direzione varie volte fino ad assestarsi da sud-est lungo la costa, dove il mare sarà poco mosso con moto ondoso in ulteriore diminuzione. Per venerdì invece ci aspettiamo nuovamente condizioni di generale stabilità al mattino, con cielo in prevalenza sereno, seguite da locali annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, specialmente durante il pomeriggio, con piovaschi sparsi associati. In serata poi il tempo andrà a migliorare