Ultimo saluto allo studente morto a Parigi

Saranno celebrati questa mattina a Vasto i funerali di Luigi Villamagna, lo studente di 23 anni travolto e ucciso a Parigi da un'auto pirata nella notte tra il 7 e 8 giugno. Le esequie alle 10 nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo.

In memoria del giovane, amante della natura e degli animali, i familiari hanno promosso una raccolta fondi per l'associazione "Amici di Zampa", la onlus vastese per la protezione degli animali.

Sul fronte delle indagini, massimo riserbo della polizia francese che ha completato la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona dell'incidente. Il fascicolo è stato secretato.