Colpo Pescara: arriva Plizzari

ll Pescara ha il suo nuovo portiere. Il ds Daniele Delli Carri ha chiuso la trattativa per l’ingaggio a titolo definitivo dal Milan del 22enne portiere Alessandro Plizzari. Firmato un contratto triennale con il suo agente Tullio Tinti. Trattativa chiusa ieri sera con il dirigente rossonero Ricky Massara, ex esterno offensivo del Pescara di Giovanni Galeone. Il sodalizio rossonero si è assicurato una percentuale del 50 per cento su una futura rivendita. Per l’estremo difensore di Crema tante presenze in B sempre in prestito dal Milan alla Ternana, al Livorno e alla Reggina. Lo scorso anno è stato il vice di Gabriel al Lecce dove ha giocato tre partite. Per lui anche quattro presenze con la Nazionale under 21. Si completa così il reparto dei portieri dopo gli arrivi di Sommariva ( Monza ) e D’Aniello (Cagliari).