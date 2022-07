A24 e A25, salta la visita del ministro per le Infrastrutture Giovannini

Salta la visita a L'Aquila del ministro delle Infrastrutture Giovannini, all'indomani della decisione del Tar di sospendere la revoca della concessione disposta dal Governo nei confronti di Strada dei Parchi. Il capo del dicastero era atteso per il convegno organizzato nel pomeriggio a Palazzo Silone, sugli interventi di messa in sicurezza del Traforo del Gran Sasso. Incontro a cui parteciperanno i commissari straordinari Corsini e Gisonni, parlamentari abruzzesi, Regione e Comuni coinvolti.

Lo scontro per la gestione delle autostrade A24 e 25 al centro anche del Question Time di oggi pomeriggio alla Camera.