Non ce l'ha fatta Maurizio Colaberardino, 66 anni di Raiano, motociclista arrivato in eliambulanza al San Salvatore dell'Aquila dopo un grave incidente avvenuto a Vittorito. In sella alla sua moto, l'uomo si è scontrato con una Dacia. Al lavoro i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Colaberardino gestiva una tabaccheria al centro di Raiano.