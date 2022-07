Elevata a 1500 posti l'offerta giornaliera di Trenitalia per le biciclette. 18 convogli sono dotati di una carrozza che dispone di 64 posti per le bici, 44 dei quali dotati di presa elettrica. Treno e bike è un binomio ecosostenibile scelto sempre più da famiglie e cicloamatori. In Abruzzo il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie ad un intesta fra Trenitalia e la Regione.