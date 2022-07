Bufera sul presidente della regione

Si infiamma la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Hanno suscitato enormi polemiche le parole del presidente della regione Marsilio che ha denunciato una disparita' di trattamento e considerazione nei confronti delle ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, passate da Forza Italia ad Azione di Carlo Calenda. "Dai festini di Arcore sono diventate statiste" la frase incriminata pronunciata da Marsilio. Tra i primi a reagire Carlo Calenda che proprio ieri aveva tenuto a battesimo il debutto delle due ministre del governo Draghi nel suo partito. Calenda ha definito Marsilio un “piccolo troglodita”. Per la senatrice del Pd Stefania Pezzopane si tratta di una “frase vergognosa e di incultura civile”, le fa eco la deputata Laura Boldrini che parla di «destra preistorica», Monica Cirinnà di «sessismo disgustoso. Per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio - le parole di Marsilio sono inaccettabili e indecenti. E chiede le scuse e la presa di distanza da parte di Giorgia Meloni. Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese parla di grettezza:" Frasi e espressioni che non appartengono agli abruzzesi". Non si è fatta attendere la replica di Marsilio “ Per molti anni tutte le donne che gravitavano intorno a Berlusconi sono state oggetto di insulti sessisti e denigrazioni. Denuncerò sempre l'ipocrisia e il doppiopesismo della sinistra che per decenni ha massacrato mediaticamente queste persone e che oggi esprime loro una solidarietà pelosa e interessata solo per fare polemiche strumentali”