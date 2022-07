Cerca di salvare il cane, giovane muore sulla Majella

Stava cercando di recuperare il proprio cane, corso dietro a un capriolo ed è scivolato in un dirupo cercando di salvare l'animale. E' morto così questo pomeriggio un giovane escursionista che si era avventurato sul passaggio obbligato delle Murelle, sulla Majella. Nei pressi delle creste, in un luogo di difficile accesso, il ragazzo ha perso il controllo del cane, caduto in un dirupo e nel tentativo di salvarlo, il ragazzo ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. A dare l'allarme la pattuglia dei carabinieri della stazione di Rapino. Sul posto sta coordinando le operazioni il comandante del nucleo Carabinieri Parco Majella, Livia Mattei che si è avvalsa anche del soccorso alpino trasportato dell'Eli 118 partito dall'aeroporto Liberi di Pescara. Il corpo del giovane è stato già recuperato mentre due tecnici del soccorso alpino sono rimasti sul luogo della tragedia in attesa di recuperare anche l'animale messo in sicurezza.