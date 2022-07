Concerti roventi

Si infiamma la polemica sui concerti in spiaggia a Vasto, sulla tappa del Jova Beach Party in particolare. Al sindaco Francesco Menna che in un'intervista al Tgr Abruzzo ha parlato di "ecoterrorismo" in riferimento alle contestazioni degli ambientalisti replicano Forum civico ecologista, Arci, Italia Nostra e Gruppo Fratino Vasto.

"Il cosiddetto ecoterrorismo - si legge in una nota congiunta - è penalmente perseguito dal codice penale in quanto si attua per mezzo di azioni con finalità proprie del terrorismo".

"Le associazioni ambientaliste e i loro rappresentanti - prosegue la nota - non hanno mai commesso alcun atto terroristico, sotto nessuna forma, ma anzi hanno sempre usato tutti gli strumenti che l'ordinamento democratico consente loro".

Forum civico ecologista, Arci, Italia Nostra e Gruppo Fratino Vasto chiedono le scuse pubbliche al sindaco Francesco Menna "per dichiarazioni di una gravità assoluta".