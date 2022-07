Continua il braccio di ferro fra governo e gruppo Toto sulla concessione delle autostrade A24 e A25. La società abruzzese ha smentito il ministro Enrico Giovannini, che in un'intervista aveva affermato che Strada dei Parchi chiede un indennizzo, circa 2,5 mld di euro per uscire anticipatamente, e che il piano economico finanziario proposto dal gestore è stato respinto dal Cipess, il comitato per la programmazione economica. Piano - scrive Strada dei Parchi - predisposto sulla base delle indicazioni ministeriali e non certo del Gestore. Gestore che - prosegue la nota - aveva già manifestato il proprio dissenso, sottolineando anche che gli aumenti tariffari per l'utenza sarebbero stati insostenibili.