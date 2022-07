Covid, nuovi casi e ricoveri in aumento

Non accenna a placarsi, quest'ultima ondata di Covid. L'ultimo bollettino regionale registra 2.714 nuovi casi, individuati sui 10.900 tamponi eseguiti, tra antigenici rapidi e molecolari, con un tasso di positività del 24,9%, inferiore a quello record di inizio settimana (35%) ma comunque alto.

E l'aumento dei casi finisce per avere un riflesso anche sui ricoveri, che salgono parallelamente sia nei reparti ordinari, dove risultano occupati 21 letti in più, portando a 190 il totale dei pazienti qui ricoverati, che in terapia intensiva dove si segnala un nuovo ingresso, per un totale di cinque posti letto occupati.

Il documento, però, non riporta nuove vittime.