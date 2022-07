Covid, nuovi casi in calo

È un saliscendi continuo, quello del Covid in Abruzzo, tanto che è difficile capire a che punto della parabola ci si trovi, se il picco sia stato già raggiunto o no. L'ultimo bollettino lo conferma: sono 2.591 i nuovi positivi individuati in regione, un migliaio in meno di ieri, a seguito di quasi undicimila test effettuati, tra antigenici rapidi e molecolari.

Resta stabile il tasso di positività, che si attesta sul 23,6%. Stabili anche i ricoveri, che diminuiscono di 4 unità in area medica e aumentano di 2 in terapia intensiva. Tre, invece, i decessi riportati nelle ultime 24 ore, due dei quali però risalenti a qualche giorno fa.