Covid, 2675 nuovi casi

Sono 2.675 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 445.664. Il

bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi di eta' compresa tra 65 e 96 anni (3 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell'Aquila e 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3.393. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 403.787 dimessi/guariti (+849 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 38.484 (+1.819 rispetto a ieri).

Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanita'.