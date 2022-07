Covid, positivo un tampone su tre

Continua la corsa del virus in Abruzzo. L'ultimo report regionale indica che il tasso di positività, cioè il rapporto tra i test risultati positivi e il numero totale di quelli effettuati, è salito al 35%. Sono 1.105 i nuovi casi individuati in regione nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.900 tamponi eseguiti tra molecolari (394) e antigenici rapidi (2.506).

Oltre al tasso di positività, sono in aumento anche i ricoveri in area medica, dove risultano occupato 174 letti (14 in più di ieri) mentre scendono in terapia, dove sono cinque i pazienti ricoverati (-1).

Purtroppo, va aggiornato anche il bilancio delle vittime, che registra quattro morti in più, una risalente ai giorni scorsi e non ancora riportata, le altre tre di persone tra i 65 e gli 87 anni.