Di Tizio: "L'emergenza è l'ambiente"

"Per sopraggiunti motivi personali e non delegabili ho rassegnato le mie dimissioni dal WWF. È stato percorso breve ma spero che i semi del mio contributo possano essere un terreno di crescita. Ho proposto l'introduzione del bilancio di sostenibilità così che i valori fondanti come la tutela della natura si traducano in coerenza ad esempio nella catena delle forniture, nella scelta dei partner, nel merchandising". Cosi la presidente Daniela Ducato ha comunicato ai consiglieri nazionali del Wwf Italia le proprie dimissioni per motivi personali. Dopo aver preso atto delle dimissioni di Daniela Ducato, il Consiglio Nazionale ha provveduto alla nomina dell'attuale vicepresidente Luciano Di Tizio nel ruolo di presidente. Laureato in filosofia, Luciano Di Tizio, dopo un'esperienza nel campo della scuola, ha operato per molti anni come giornalista professionista e si è sempre occupato di ambiente con numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sulla piccola fauna. Socio Wwf dal 1992 e guardia volontaria ittica-ambientale, è stato Delegato del Wwf Abruzzo per 7 anni ed è vice presidente della Societas Herpetologica Italica.