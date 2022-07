Gli azzurrini verso l'Europeo

In vista del Campionato Europeo di basket under 20 che si svolgerà dal 16 al 24 luglio a Podgorica in Montenegro la nazionale italiana guidata dal Alessandro Magro sta perfezionando condizione atletica e strategie di gioco. Nel percorso che conduce alla massima competizione continentale una tappa importante e ' Roseto . Nella capitale del basket abruzzese gli azzurrini hanno svolto impegnative sedute di allenamento e si accingono a disputare un torneo con Portogallo, Germania e Belgio.Dopo questo test l'Italia under 20 si trasferirà a Roma per qualche giorno e poi partirà alla volta di Kranjska Gora dove affronterà i padroni di casa della Slovenia in due match amichevoli (9 e 10 luglio). Il 16 luglio infine l'esordio all'Europeo contro il Portogallo. Alla luce di cio' assume interesse la gara di questa sera alle 20.30 al PalaMaggetti con la nazionale lusitana (live YouTube Italbasket).Il torneo sara' inaugurato alle 18.00 da Germania e Belgio. Questi i convocati : Vittorio Bartoli, Morgan Baccio Fernando Rashed

Bayoumi, Nicola Berdini, Matteo Bogliardi, Alfredo Boglio,Giovanni Alessio Calamita, Abramo Canka, Davide Casarin, Nicolò Castellino, Alessandro Ferrari, Filippo Gallo, Matteo Librizzi,Nicolò Nobili, Edoardo Ronca, Luca Vincini, Nicolò Virginio.



Il programma del torneo di Roseto degli Abruzzi:

1 luglio:

Ore 18.00 Germania-Belgio;

Ore 20.30 Italia-Portogallo (live YouTube Italbasket).

2 luglio

Ore 18.00 Belgio-Portogallo;

Ore 20.30 Italia-Germania (live YouTube Italbasket).

3 luglio

Ore 18.00 Portogallo-Germania;

Ore 20.30 Italia-Belgio (live YouTube Italbasket).