Sono 3.110 i nuovi casi positivi al covid-19 registrati oggi in Abruzzo, con 3 nuovi decessi che portano il conto delle vittime nella regione a 3.407. Cresce la pressione sugli ospedali con un aumento di cinque unità rispetto a ieri dei ricoverati in area medica che ammontano a 252, altri 3 pazienti sono in terapia intensiva.