Il meteo di domenica

In Abruzzo cielo in prevalenza sereno, con un aumento della nuvolosità durante le ore centrali della giornata, lungo la dorsale appenninica. In generale queste nubi non saranno associate a fenomeni di rilievo, anche se non saranno da escludere possibili isolati piovaschi.

Le temperature risulteranno stabili nei valori minimi, ancora perlopiù intorno ai 20 gradi, mentre i massimi registreranno ulteriori lievi aumenti, soprattutto sui settori meridionali.

I venti saranno da deboli a moderati e soffieranno prevalentemente da nord-est. Il mare risulterà poco mosso o mosso.

Anche la nuova settimana inizierà accompagnata da tempo stabile e soleggiato, con qualche nube stratificata in transito, ma senza precipitazioni di rilievo associate. Le temperature risulteranno stazionarie