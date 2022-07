Incendio a Vallemare di Cepagatti

A Cepagatti, stamane, un incendio è divampato alla ex Italcable, fabbrica dismessa, di recente rilevata da alcuni imprenditori. Pare che, portati all'esterno di un capannone, i vecchi materiali plastici abbiano preso fuoco. Per domare il rogo hanno lavorato tre squadre dei Vigili del Fuoco dei comandi provinciali di Pescara e Chieti. Tante le chiamate al centralino del 115 di cittadini e automobilisti in transito nella zona, preoccupati nel vedere, anche da grande distanza, l'altissima colonna di fumo levarsi da località Vallemare. Attivata la sorveglianza ambientale per verificare i livelli d'inquinamento dell'aria. Secondo il sindaco, Gino Cantò, non risultano ustionati nè intossicati.