Incendio a Villalago provocato da un fulmine

E' stato con ogni probabilità un fulmine a far divampare l'incendio che da ieri brucia la montagna di Villalago. Un'area particolarmente impervia, difficile da raggiungere per i vigili del fuoco. Alle prime luci dell'alba si sono alzati in volo i mezzi aerei. La zona è stata presidiata dai vigili del fuoco per tutta la notte. Non sono minacciate abitazioni.