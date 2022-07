Incidente mortale sull'A14 all'altezza di Silvi. Un'auto è finita contro il guard rail in entrata all'area di servizio di Cerrano Ovest e poi si è ribaltata. Ha perso la vita una donna di 75 anni, Angela Doralice Rucci, originaria di Atessa ma residente in Brianza con il compagno. C'era lui alla guida della vettura. 83 anni, di Carpineto Sinello, è ricoverato in gravi condizioni. Sulle cause dello schianto in corso accertamenti della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme a vigili del fuoco e 118. Entrambi sono stati subito trasportati nell'ospedale di Pescara dove la donna è però morta poco dopo.