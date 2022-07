La minaccia del fuoco

E' ancora attivo l'incendio che da ieri pomeriggio sta bruciando la montagna tra Aielli e Celano. I vigili del fuoco hanno presidiato il posto per tutta la notte. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo. Le fiamme sembra abbiano avuto origine da più punti. Paura tra i residenti, il fronte del fuoco è arrivato vicino alla ferrovia e ad alcune aziende.