L'ultimo saluto a nonno Guido

Bucchianico rendera' l'ultimo saluto a Guido Sulpizio, l’anziano morto nella notte tra venerdì e sabato dopo essere stato aggredito dal nipote minorenne. Il ragazzo,affetto da disturbo psichico, è attualmente recluso nell'Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo di Roma. Oggi e' stata effettuata l’autopsia sul corpo del nonno disposta dal Tribunale dei Minori dell’Aquila ed eseguita dal medico legale Gabriele Margiotta. E' durata tre ore ed ha confermato la morte per effetto delle lesioni e traumi provocati dal nipote. Prelevati tessuti per esame istologico ,entro 60 giorni saranno consegnati i risultati al procuratore David Mancini.