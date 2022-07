Tragedia sulla strada regionale 82

Tragedia nel territorio di San Vincenzo Valle Roveto lungo la strada regionale 82 che conduce a Balsorano . Ivan Dochev, 56enne bulgaro ha perso il controllo dell'auto ed e' finito contro il muro di sassi e cemento che delimita la strada. Probabilmente l'uomo ha avuto un malore mentre era alla guida. Fatale purtroppo l'impatto. Ivan Dochev e' morto per le gravissime ferite.Da anni viveva con la famiglia a San Vincenzo Vecchio.

Un 72enne di Atessa, invece è rimasto ferito gravemente in un incidente con il trattore in località colle Flocco . Il pensionato stava lavorando il terreno quando è caduto dal mezzo ed è finito in mezzo alla boscaglia. Il trattore, che il 72enne utilizzava per la prima volta, è finito in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Casoli .

L'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza del 118 al Policlinico di Chieti,ha riportato un politrauma toracico e la frattura dell'omero.