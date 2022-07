Perde l'equilibrio ed annega nel Tirino

Un 84enne è morto dopo essere precipitato nel fiume Tirino, nel territorio comunale di Bussi sul Tirino. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era impegnato nella potatura di un albero sulle sponde del fiume, quando, per cause accidentali, sarebbe caduto in acqua. A lanciare l'allarme e' stata la moglie, che si e' accorta dell'accaduto. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118, ma i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Degli accertamenti si stanno occupando i Carabinieri.

Gustavo Matriciani di Bussi, è stato trascinato con violenza dalla corrente per diversi metri. Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma ad opera della squadra sommozzatori dei vigili del fuoco. A ricostruire la dinamica dell'incidente saranno i carabinieri del posto.