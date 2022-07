Più posti letto occupati negli ospedali

Registra 8 nuove vittime il report di oggi, il dato peggiore dal 28 aprile, quasi due mesi fa: un 73enne della provincia di Teramo, un 80enne della provincia di Chieti, altri sei decessi risalgono ai giorni scorsi ma sono stati comunicati in ritardo dalle Asl.

3.333 i nuovi casi su 14.156 tamponi tra molecolari e antigenici. In calo dunque il tasso di positività, dal 33,7 per cento di ieri al 23,5% di oggi.

Continua a peggiorare la situazione sul fronte ospedali: in area medica 9 pazienti in più domenica, 9 lunedì, 10 oggi. Con una progressione costante si sale a 285. 2 in più in terapia intensiva dove ora sono 11.

Ancora Chieti la maglia nera sul fronte contagi: 1009 in più rispetto a ieri, seguono Pescara, Teramo, L'Aquila.

Il riallineamento ha portato ad un boom di guariti: ben 12.354, il che fa diminuire gli attualmente positivi in regione di 9.029 unità.