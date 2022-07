Attesa per la sentenza

Attesa per oggi la sentenza del processo per la morte sul lavoro di Roberto Morelli, camionista 31enne napoletano vittima di un incidente il 29 maggio del 2017 a Castelnuovo Vomano. Il giovane venne travolto da una balla in plastica nel piazzale dell’azienda Metalferro dove si era recato per conto di una ditta campana di autotrasporti. In cinque sotto processo: per 4 sono state chieste condanne per complessivi di 18 anni dal pubblico ministero Stefano Giovagnoni, titolare del fascicolo, che propende invece per l’assoluzione di un quinto imputato. Per Pasquale Di Giacinto, amministratore unico della Metalferro e principale imputato, è stata chiesta una condanna a 7 anni e 4 mesi, cinque dei quali per omicidio colposo. La vicenda è finita sotto i riflettori dopo l’appello della madre della vittima, Annunziata Cairo, al ministro della giustizia Marta Cartabia per l’eccessiva durata del processo.