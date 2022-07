Roccacasale, acqua vietata

A Roccacasale, in Valle Peligna, con ordinanza sindacale è stato vietato, da oggi, l'uso di acqua potabile, con effetto immediato e fino a nuovo ordine, sia per consumo che per scopi alimentari. L'acqua è utilizzabile solo per l'igiene personale e per usi domestici. L'ordinanza, disposta dal sindaco di Roccacasale, Enrico Pace, a seguito delle analisi dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) e l'Azienda sanitaria locale (Asl), dopo che i tecnici hanno riscontrato 2 valori non conformi alla norma. Si stima che entro martedì i valori dell'acqua torneranno alla normalità.