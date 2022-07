Scoperto un giro di false licenze per trasporto mediante noleggio con conducente

Licenze false per il trasporto mediante noleggio con conducente, vendute a prezzi più bassi e poi registrate nella banca dati dell'Ufficio Mobilità di Roma Capitale. Con sede ad Avezzano una delle tre società in cui la Guardia di Finanza ha eseguito sequestri preventivi per un valore complessivo di un milione e mezzo di euro. 52 gli indagati, accusati a vario titolo di truffa, falso, sostituzione di persona e riciclaggio. Perquisizioni sono scattate nella mattinata anche a L'Aquila e Chieti.