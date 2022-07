Sevel, fine settimana al lavoro

Sarà un fine settimana di lavoro alla Sevel di Atessa. Arrivano i turni di recupero dei turni di lavoro persi a causa della mancanza di componenti. Domani è previsto un turno del mattino per recuperare il fermo dello scorso 7 settembre. Un altro turno lavorativo, questa volta serale, è in programma dopodomani, domenica. Dall'azienda fanno sapere che permane la crisi dei chip per il Ducato, nonostante deboli segnali di ripresa. Lo Slai Cobas ha proclamato uno sciopero. I lavoratori non sono responsabili dello stop produttivo. Il sindacato chiede impianti di condizionamento dell'aria.