Teramo calcio, niente serie C

Si allontana il campionato di serie C per il Teramo. La Covisoc ha rigettato la domanda di iscrizione al torneo 2022/2023 dei biancorossi.

L'organo della Figc che verifica i bilanci delle società calcistiche, ha espresso parere negativo sui parametri economici del club, con particolare riferimento all'indice di liquidità.

Il sodalizio biancorosso ha tempo fino al 6 luglio per presentare ricorso. In una nota il club assicura di aver ottemperato correttamente agli adempimenti previsti e per dimostrarlo ha già conferito mandato ad uno studio legale.

Oltre al club abruzzese, la Covisoc ha bocciato anche la domanda d'iscrizione del Campobasso.