Teramo escluso dalla serie C

Confermata l'esclusione dal prossimo campionato di serie C del Teramo e del Campobasso. La decisione, che era nell'aria, è stata ufficializzata oggi al termine del Consiglio Federale della Figc.

"Ascoltata la relazione della Covisoc in merito ai singoli ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2022/2023 - si legge in un comunicato ufficiale della Federazione - il Consiglio ha deliberato all’unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C del Campobasso e del Teramo”.

Le due società possono ora ricorrere collegio di garanzia del Coni e in ultima istanza al Tar. Sembra ridotta al lumicino, però, la possibilità che la decisione venga ribaltata.