Terribile schianto vicino Pescina

Drammatico incidente sulla strada regionale 83 tra Pescina e Venere. Nello schianto ha perso la vita Vanessa Carta, 31 anni. Gravemente ferito il marito che - per cause ancora da accertare - ha perso il controllo della piccola utilitaria, una fiat Panda, che ha sbandato e poi si è ribaltata. Miracolosamente illeso il bambino di tre mesi della coppia, sbalzato fuori dall'abitacolo e finito su un cumulo di fieno ed erba che gli ha salvato la vita. Non c'è stato nulla da fare invece per la donna, morta già prima di arrivare all'ospedale di Avezzano, dove è ricoverato il marito con fratture multiple. La famiglia viveva a Casali d'Aschi, frazione di Gioia dei Marsi, era lì che stava tornando. La tragedia a pochi chilometri da casa.