Usura ed estorsione, arrestato un 38enne

Avrebbe prestato denaro ad un imprenditore del teramano applicando tassi d'interesse fino al 400%, poi, non riuscendo a riscuotere, si è fatto assumere, anche per evitare di finire in carcere a causa di una precedente condanna. I carabinieri di Pescara e Montesilvano hanno arrestato un 38enne di Montesilvano accusato di usura ed estorsione. Nell'inchiesta indagate anche altre 6 persone residenti tra le province di Pescara, Teramo e Milano. La Procura di Pescara ha disposto il sequestro preventivo di oltre 350 mila euro nei confronti dell'arrestato e dei tre indagati.