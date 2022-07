Week end incerto in Abruzzo

Il fine settimana trascorrerà accompagnato da una certa instabilità atmosferica. In Abruzzo avremo al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, mentre durante le ore pomeridiane assisteremo ad un generale aumento della copertura nuvolosa con associati possibili piovaschi e rovesci, più intensi sulle zone montane e pedemontane. Le temperature subiranno generali cali che ci riporteranno in linea con le medie stagionali. Le diminuzioni più repentine avverranno nei valori massimi, in special modo lungo la fascia costiera, dove infatti ci aspettiamo temperature durante le ore più calde della giornata al di sotto dei 30 gradi. I venti saranno in rinforzo fino a moderati e soffieranno dai quadranti occidentali nell’entroterra e da quelli settentrionali lungo la fascia adriatica. Il mare sarà da calmo a poco mosso. Questa situazione si ripeterà anche domenica, seppur con la formazione di meno nubi e con precipitazioni localizzate perlopiù sulle zone al confine con il Lazio. Le temperature saranno in calo nelle conche interne, in leggero aumento lungo la costa.