Covid: 859 i nuovi positivi

Sono 859 i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo. 811 i guariti dal virus. I dati dell'ultimo report regionale portano il totale, dall'inizio dell'emergenza e al netto dei riallineamenti, a 508.039 contagi al Sars-cov-2. Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 456.213 dimessi e guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi, di età compresa tra 79 e 95 anni. In tutto il corso della pandemia sono 3.543 i decessi di pazienti positivi al Coronavirus. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 48.283 (45 in più rispetto a ieri). Di questi, 286 pazienti (2 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica. Altri 11 positivi (1 in meno rispetto a ieri) sono in cura nei reparti di terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 729 tamponi molecolari (2.422.953 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 2.497 test antigenici (4.117.948 test rapidi eseguiti in tutto il corso della pandemia). Del totale dei casi positivi, 103.479 sono residenti in provincia dell'Aquila (114 in più rispetto a ieri), 145.724 sono registrati in provincia di Chieti (290 in più da ieri), 117.751 in provincia di Pescara (191 in più da ieri), 122.819 in provincia di Teramo (207 in più da ieri).