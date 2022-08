3500 pass gratuiti per il Papa

Saranno 3.500 i biglietti gratuiti distribuiti dopo ferragosto dai parroci in tutti i Comuni dell'arcidiocesi dell'aquila per poter assistere dalle 10 Alla santa messa celebrata da Papa Francesco davanti la basilica di Collemaggio il prossimo 28 agosto in occasione della 728° Perdonanza celestiniana. Altri 1.600 biglietti gratuiti consentiranno l'accesso a Piazza Duomo, dove il Papa arriverà alle 9 e dove la messa sarà proiettata su maxischermi. Qui la priorità è stata data ai familiari delle vittime del sisma del 2009, già 200 ne hanno fatto richiesta.