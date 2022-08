66 anni fa la tragedia di Marcinelle

Anniversario della strage di Marcinelle. 66 anni fa in Belgio, nell'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, morirono 262 minatori. Di questi 60 erano abruzzesi, 23 di Manoppello.

Nella notte appena trascorsa sono state accese candele per ricordare le vittime, questa mattina, in concomitanza con la cerimonia che si svolge in Belgio, il centro abruzzese ricorderà le vittime con la lettura dei loro nomi e la deposizione di una corona d'alloro.

Alle 19 una santa messa onorerà i minatori di Marcinelle. Le celebrazioni si concluderanno in serata con la rappresentazione teatrale "Rosario" di Antonio Luise.