Allegri accoglie Milik

ALLEGRI CERCA PUNTI E CALCIATORI, LA TIFOSERIA RECLAMA ANCHE UN GIOCO ACCETTABILE, QUALCOSA CHE SIA POCO PIU' DEL NULLA COSMICO PROPOSTO NEGLI ULTIMI 13 MESI DAL CONTE MAX. IN GIORNATA E' ARRIVATO MILIK, POLACCO SEGUITO GIA' AI TEMPI DEL NAPOLI. MA DE LAURENTIIS CHIEDEVA LA LUNA PER UN CALCIATORE IN REGIME DI SVINCOLO E PREFERI' DIROTTARLO AL MARSIGLIA. A VOLTE RITORNANO. COSI E' STATO. MOLLATO IL TROPPO CARO DEPAY ( CHIEDEVA 7,5 MILIONI NETTI A STAGIONE PIU' RICCHE COMMISSIONI PER IL SUO AGENTE, L'AVVOCATO LEDURE ( SI OCCUPA ANCHE DI LUKAKU DOPO IL DIVORZIO DA PASTORELLO JUNIOR). MOLTO PIU' ECONOMICO MILIK. ARRIVA IN PRESTITO ONEROSO CON DIRITTO DI RISCATTO. UN MILIONE SUBITO, FORSE ALTRI 7 FRA 12 MESI. NEL CASO L'OPERAZIONE DIVENTASSE DEFINITIVA, IL NAPOLI RICAVEREBBE IL 30 X CENTO DALLA CESSIONE AI BIANCONERI. MA LA DOMANDA E' UN'ALTRA? C'E' UN PROGETTO TECNICO REALE? DEPAY E' UNA SECONDA PUNTA, AL MASSIMO UN TREQUARTISTA CHE SA AGIRE ANCHE A DA ESTERNO. MILIK E' UNA PUNTA CENTRALE VECCHIO STAMPO: UN ARIETE D'AREA DI RIGORE. IN GENERE QUANDO SI CERCA UN GIOCATORE SI ASSEMBLANO ELEMENTI CON IDENTICHE CARATTERISTICHE. IN QUESTO CASO IL BALLOTTAGGIO ERA TRA DUE ATTACCANTI DIVERSISSIMI IN TUTTO. A BREVE L'OPERA SARA' COMPLETATA CON L'ARRIVO DELL'INVOCATO REGISTA. SARA' L'EX ROMANISTA PAREDES: IL PSG LO GIRERA' CON LA SOLITA FORMULETTA IN VOGA ALLA CONTINASSA: PRESTITO CON DIRITTO A MENO CHE NON INSERISCANO ( COME CHIEDONO I TRANSALPINI) UN OBBLIGO CONDIZIONATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO SPORTIVO ( ZONA CHAMPIONS CREDIAMO). DOPO AVER SPESO MILIONI E ENERGIE PER I VARI LOCATELLI, RABIOT, MCKENNIE E ZAKARIA, E IL FALLIMENTO TECNICO DI ARTUR, LA VECCHIA SIGNORA SPERA DI AVERE FINALMENTE UN METRONOMO ALL'ALTEZZA. MIGLIORERA' QUINDI LA QUALITA' DEL GIOCO COME VATICINA ALLEGRI? AI POSTERI, E AL RETTANGOLO DI GIOCO, L'ARDUA SENTENZA.