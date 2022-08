Anziana sventa truffa del falso incidente

La solita telefonata per annunciare un incidente del figlio, l'interlocutore che parla di guida di un'auto sprovvista di bollo di assicurazione e l'assicuratore che sta per arrivare a casa per incassare la somma. La signora, però, questa volta è scesa in strada e ha fermato una pattuglia di carabinieri di passaggio che, immediatamente, ha accertato il raggiro che stava per essere consumato. Ennesima truffa del pacco tentata ai danni di un'anziana a Raiano, in provincia dell'Aquila