Aggressione in casa a Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo. Un uomo di 87 anni è stato picchiato e derubato di alcune centinaia da tre uomini con il volto coperto che hanno fatto irruzione nell'abitazione. Dopo l'intervento dei carabinieri e del personale del 188 è stato portato in ospedale e curato con dei punti di sutura ad un braccio. I carabinieri di Mosciano Sant'Angelo lo hanno ascoltato e stanno indagando per individuare i responsabili.