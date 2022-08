Appello per un 37enne scomparso

Sono iniziate attorno alle 18 di questo pomeriggio le ricerche di un 37enne di Chieti di cui non si hanno più notizie da ieri, quando ha fatto perdere le sue tracce dopo l'arrivo a Rapino (CH), probabilmente a bordo di un pullman. Impegnati nelle ricerche Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione civile, anche con l'ausilio dei droni e dei cani molecolari. Da Chieti sono arrivati a Rapino anche i genitori del ragazzo che, dalle prime informazioni, sarebbe apparso a chi lo ha incontrato in stato confusionale. L'ultimo avvistamento ieri sera, al “Piano”: aveva sulle spalle uno zainetto. Nella prima serata c'è stato un falso avvistamento nei pressi di Pretoro, ma le ricerche si stanno concentrando a Rapino. Proseguiranno anche nella notte con il coordinamento della Questura. Si battono le case disabitate per vedere se per caso il ragazzo vi abbia cercato riparto