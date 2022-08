Arrestati due culturisti

I carabinieri hanno arrestato due culturisti che in casa nascondevano cocaina, anabolizzanti e una pistola con 58 munizioni. Uno di loro è il 48enne di nazionalità albanese che mercoledì scorso ha picchiato brutalmente una ragazza di 21 anni in una palestra. L'altro è un 52enne pescarese anche lui conosciuto nell'ambiente del bodybuilding.

La droga era suddivisa in dosi, rinvenuto anche materiale per il confezionamento e un bilancino elettronico di precisione. La pistola e le munizioni sono poi risultate rubate nel 2019 a Francavilla al Mare.