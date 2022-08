Assalto all'agenzia di scommesse

Caccia alla banda che ieri sera, verso le 21.30, ha preso d'assalto una agenzia di scommesse in Via per Fossacesia a Lanciano. I banditi, incappucciati, dopo aver fatto saltare l'ingresso dell'esercizio commerciale, hanno portato via una macchinetta cambiamonete.

Il colpo, messo a segno in una delle zone più trafficate della città, è stato rapidissimo. I malviventi hanno agito senza scrupoli, sotto gli occhi increduli dei passanti.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia del commissariato di Lanciano. All'opera anche la scientifica per raccogliere elementi utili alle indagini.

Ascoltati diversi testimoni. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Ancora da quantificare il bottino sottratto.