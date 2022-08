Bel tempo sulla costa

Sull’Abruzzo il tempo continua ad essere parzialmente condizionato dal vortice in quota, residuo della perturbazione atlantica transitata nei giorni scorsi, che è andato a posizionarsi sui Paesi Balcanici, quindi poco più in là del Mar Adriatico. Nella giornata di oggi questo vortice non produrrà molte conseguenze, infatti avremo una bella giornata prevalentemente soleggiata, poi degli annuvolamenti sulle aree interne ed appenniniche, ma con solo qualche occasionale, isolato, breve fenomeno. Le temperature resteranno quasi stazionarie con venti dai quadranti settentrionali fino a moderati lungo la costa. Domani da est giungerà un impulso instabile che determinerà un aumento della nuvolosità e la possibilità per delle piogge, specie sulle aree orientali della regione, con possibili episodi isolati anche altrove. Le temperature massime diminuiranno, con venti fino a moderati settentrionali.