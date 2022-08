Calano i contagi, guariti in aumento

Più guariti che contagi, in quadro di sostanziale stabilità. Il virus ha rallentato da ormai diversi giorni la marcia ed è la notizia migliore in vista dell'arrivo dell'autunno. Sono 955 i nuovi casi Covid su quasi 5.500 tamponi, scende al 17% il tasso di positività. Sotto controllo anche gli altri indicatori: salgono di due unità i ricoveri. Un paziente in più in area medica, sono 177 in totale. Uno in più in terapia intensiva: dove si contano 9 degenti. Si aggrava il bollettino dei decessi con altre quattro vittime. mentre. Le e guarigioni, 962, superano seppur di poco le nuove diagnosi.