Caro energia, settimana corta a scuola

Per il caro energia scuole chiuse il sabato. In tutti gli istituti superiori della provincia di Pescara scatterà la settimana corta, ad eccezione del Tito Acerbo, per problemi organizzativi. C'è stata un'ampia convergenza sulla proposta avanzata un mese fa ai dirigenti soclastici dal presidente della Provincia e sindaco di Montesilvano, Ottavio de Martinis.

I cinque gironi settimanali di lezione consentiranno risparmi sulle bollette. A Pescara il vicesindaco con delega alla pubblica istruzione Gianni Santilli sta valutando la possibilità di introdurre la settimana corta anche nelle scuole dell'infanzia, primarie e medie del capoluogo. Previsto inoltre il riscaldamento a 19 gradi in tutte le sedi.